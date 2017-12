Taxichauffeur geslagen met jutezak, werkstraf voor daders

Een man van 29 uit Mildam en een 18-jarige inwoner van Nieuwehorne zijn donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen voor de mishandeling van een taxichauffeur in Gorredijk. Het slachtoffer werd geslagen met een jutezak vol met stenen. De Mildammer moet 180 uren verplicht aan het werk. Gaat hij nogmaals in de fout, dan moet hij ook een half jaar de cel in. De man uit Nieuwehorne kreeg een werkstraf van 160 uren en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Het tweetal moet ook ruim 4000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De mishandeling met de zak met stenen gebeurde bij de woning van de chauffeur. De twee verdachten wilden verhaal halen voor een ruzie eerder die dag. De chauffeur had de moeder van de 18-jarige verdachte vervoerd en de vrouw had ruzie gekregen met een andere passagier van de taxi. De taxichauffeur probeerde tussenbeide te komen. De moeder zou later hebben gezegd, dat ze klappen van hem had gekregen.

Door de mishandeling liep de chauffeur een gebroken jukbeen, gebroken ribben en een hersenschudding op. Hij is na het incident gestopt als taxichauffeur.