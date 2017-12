Vrachtwagen vast in berm Centrale As, weg afgesloten

De Centrale As is momenteel tussen Broeksterwâld en Dokkum afgesloten, omdat er een vrachtwagen uit de berm moet worden getrokken. De vrachtauto kwam ter hoogte van Wâlterswâld in de berm en stond tot aan de assen in de drek. De chauffeur is gewond geraakt, hij is door ambulancepersoneel onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis.

Voor het uit de berm slepen van de vrachtwagen zijn een bergingsteam, een kraan, een schoonmaakmachine en auto's van de provincie opgeroepen. Ook is er een andere vrachtwagen om de lading over te nemen. Het is nog niet bekend hoelang de weg afgesloten zal blijven.