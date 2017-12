"Coldcaseteam moet zaak De Vrieze onderzoeken"

De vrijgesproken verdachte van de moord op schaker Michael de Vrieze uit Burum wil dat een coldcaseteam de zaak uit 2010 onderzoekt. Volgens zijn advocaat is de moord met de rechterlijke uitspraak van woensdag teruggebracht naar een verdwijningszaak. De verdachte van Turkse komaf woonde in hetzelfde pand in Groningen als De Vrieze, op het moment van zijn verdwijning. Door bloedsporen in het gebouw gaat de politie ervanuit dat De Vrieze in het huis is vermoord.

De verdachte werd in Rusland aangehouden en later in Nederland veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. In afwachting van zijn hoger beroep werd hij vrijgelaten, maar wel het land uitgezet. De man zegt nu dat hij blij is met de uitspraak, maar dat hij er wel een bitter nasmaak aan heeft overgehouden.