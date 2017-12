Alex Bruinsma: "Het is onwerkelijk, maar wij houden hoop"

Zo'n 100 mensen zijn donderdagmiddag naar het station van Leeuwarden gekomen om te helpen bij een nieuwe zoekactie naar de sinds 1 december vermiste Remon Bruinsma. Zowel de politie als de vrijwilligers zijn al weken op zoek naar De Westerener.

Tweelingbroer Alex Bruinsma is ook bij de nieuwe zoekactie aanwezig: "Als je met de zoekactie bezig bent heb je het gevoel dat je echt wat doet." Zo vertelt Alex, "maar er zijn ook momenten waarop je thuis zit en moet afwachten."

Honden

Op Tweede Kerstdag werd gezocht met speurhonden van de stichting Signi Speurhonden. Ook donderdag wordt er gezocht met behulp van speurhonden, maar nu kunnen mensen hun eigen honden meenemen. Het doet Alex heel goed om opnieuw een groot aantal vrijwilligers te zien die mee willen helpen met de zoektocht naar zijn broer. "Er zijn heel veel mensen die ik persoonlijk niet ken, maar het is heel mooi om te zien dat er zoveel mensen hier naartoe komen om zo'n inzet voor ons te doen."

Steun

De familie heeft het moeilijk, maar krijgt veel steun. Niet alleen met het zoeken naar Remon, maar ook thuis, zo vertelt Alex: "Bij ons thuis is vaak familie om ons te helpen, bijvoorbeeld in de huishouding." De vrijwilligers die donderdag de actie hebben opgezet hopen net zoals de familie dat er snel duidelijkheid komt over Remon.

Hoop

Een zoektocht met speurhonden zo'n 4 weken na de verdwijning kan voor buitenstaanders misschien wat raar overkomen, maar de vrijwilligers willen de actie toch doorzetten. Vrijwilliger Angelique Runhart heeft er vertrouwen in: "De meningen zijn er over verdeeld, maar wij willen niets uitsluiten. Niet bij voorbaat zeggen dat iets geen zin heeft, we willen hoop en moed houden. En ik vind ook dat je niets moet laten liggen, we moeten gewoon alles doen om hem te vinden." Er zijn spullen van Remon aanwezig waar de honden aan kunnen ruiken.

Ondanks de lange tijd dat Remon nu weg is, blijft tweelingbroer Alex hoop houden op nieuws. "Het duurt al zo lang. Het is nog steeds onwerkelijk, maar wij houden hoop."