Succes zorgt voor tweede energiecoach voor Leeuwarden

Het Leeuwarder project met een energiecoach voor minima wordt uitgebreid. In 2018 komt er een tweede energiecoach bij die mensen moet helpen om met simpele stappen te besparen op de energierekening. Het project is in 2017 begonnen en was meteen een groot succes. Zo'n 300 huishoudens met een beperkt budget hebben zich het afgelopen jaar aangemeld voor een energiecheck. Het project kan worden opgeschaald door extra geld van de provincie. De gemeente zegt dat er veel interesse is in het project vanuit zowel gemeenten als vanuit organisaties die willen meehelpen om het project nog groter te maken.