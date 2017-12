Stiptheid bij Friese treinen boven verwachting

De treinen op regionale spoorlijnen zoals die van Arriva in Fryslân, rijden in bijna alle gevallen op tijd. Zo'n 94 procent van de ritten verloopt zonder vertraging. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 90,5 procent. De norm van treinen die op tijd moeten rijden is 88,5 procent en wordt dus ruim gehaald. Dat blijkt allemaal uit cijfers van ProRail. Die noemt het opvallend dat de treinen beter op tijd rijden, terwijl er juist meer drukte op het spoor is. Dat komt volgens ProRail omdat er minder wissels zijn. Daarnaast zijn de ICT en de techniek verbeterd.

Nederland staat met de stiptheid van de treinen wereldwijd in de top 3, samen met Japan en Zwitserland. Onze treinen zijn vaak nieuwer dan in de landen om ons heen, maar daar staat tegenover dat de kaartjes hier ook vaak duurder zijn. Het aantal klachten van de reizigers ligt in ons land ook hoger.