Van der Velde gaat samenwerken met bibliotheken

Boekhandel Van der Velde uit Leeuwarden gaat in het nieuwe jaar boeken leveren aan de bibliotheken in Fryslân. De bibliotheken krijgen met de samenwerking de nieuwe boeken eerder binnen. Normaliter kan het wel drie maanden duren voordat nieuwe boeken via leverancier NBD Biblion in de bibliotheek liggen. Van der Velde koopt de boeken in voor de bibliotheken en laat deze aanpassen in de sociale werkplaats in Steenwijk. Daar krijgen de boeken onder andere een harde kaft.

Volgens directeur Ad Peek van Van der Velde hebben de boekenwinkels en bibliotheken elkaar hard nodig om mensen aan het lezen te houden. Van der Velde heeft winkels in Leeuwarden, Groningen, Sneek, Drachten en Dokkum. Volgend jaar opent het bedrijf een boekenwinkel in Harlingen.