Het gaslek dat woensdagavond is ontstaan in Bakkeveen is tot stand gekomen door vuurwerk. Onbekenden hadden vuurwerk in het riool gegooid waardoor de gasleiding beschadigd raakte, wat een gaslek tot gevolg had. Bewoners van de Weverswal in Bakkeveen moesten hun huis verlaten en zijn opgevangen op een andere locatie in het dorp. Na een paar uur mochten ze terug naar hun woningen.

Volgens netbeheerder Liander gebeurt het vaker dat er door vuurwerk een gaslek ontstaat.