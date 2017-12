Kanker doodsoorzaak nummer 1 in Fryslân

In Fryslân komen de meeste mensen te overlijden door kanker, dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In twintig jaar tijd zijn een kwart meer mensen overleden door de ziekte. Kanker heeft in de afgelopen tien jaar hart- en vaatziekten ingehaald als grootste doodsoorzaak in de provincie. Het aantal hart- en vaatziekten is tussen 1996 en 2016 met ongeveer een kwart afgenomen. Fryslân loopt hiermee gelijk met de landelijke trend.