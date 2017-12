Inwoners Bakkeveen 's avonds laat uit huis vanwege gaslek

Bewoners van de Weverswal in Bakkeveen moesten woensdagavond laat hun huis verlaten vanwege een gaslek. Het gas kwam om half twaalf via het riool omhoog. Omdat niet bekend was of het om een hoofdleiding ging, werden de bewoners geëvacueerd en de omgeving afsluiten. De bewoners werden in een gebouw aan de Foarwurker Wei opgevangen. Uit onderzoek bleek dat het lek zat in een leiding naast de hoofdleiding. De netbeheerder heeft de leiding afgesloten.