"Makkum heeft idee voor beleefcentrum aardewerk gestolen"

Voorzitter Ben van der Ham van de VVV in Harlingen is woest op Tichelaar Makkum, Ben Kranendonk van beleefcentrum Afsluitdijk en de provincie. Volgens hem hebben ze het idee voor een beleefcentrum over aardewerk gestolen van het Harlinger initiatief Fries Blauw en waren die al druk in de weer met de ontwikkeling van plannen voor een beleefcentrum in Harlingen met de Harlinger Aardewerkfabriek.

Van der Ham heeft dat verhaal verteld aan Kranendonk van beleefcentrum Afsluitdijk. Vijf weken later hoorde hij tot zijn verbazing op het Fries recreatiecongres dat in Makkum een beleefcentrum Tichelaar komt. Volgens Van der Ham is daar eerder nooit over gesproken, ook niet toen hij over de Harlinger plannen vertelde. Van der Ham is verbolgen en vindt dat zijn vertrouwen is beschadigd.