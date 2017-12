Wonen in natuurgebied De Peinder Mieden wordt realiteit

In het gebied De Peinder Mieden tussen Drachten en Opeinde kan worden gebouwd. Er wordt al jaren gesproken over de bouw van ruim veertig energieneutrale woningen. Omwonenden hadden echter grote bezwaren. Vooral omdat er wordt gebouwd in de natuur. Nu het laatste bezwaar is ingetrokken, kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Begin volgend jaar wordt de grond bouwrijp gemaakt. Voor de zomer kan dan worden gestart met de bouw van de eerste woningen. Het bouwplan De Peinder Mieden is bijna 90 hectare groot. Er is ruimte voor maximaal 45 woningen. Er worden geen eisen gesteld aan hoe het er uit moet zien. Wel wordt gekeken of het past in het landschap en of het energieneutraal is. Het gebied zelf, een coulissenlandschap, moet ook openbaar toegankelijk blijven. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de natuur. Momenteel staan er nog twee kavels te koop.