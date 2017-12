Jesper Hospes wordt zevende in slagveld OKT 500 meter

Ronald Mulder heeft met overmacht in 34.49 de 500 meter gewonnen op het OKT in Thialf. Wereldkampioen sprint Kai Verbij werd tweede in 34.81 en Jan Smeekens, inwoner van Sneek en wereldkampioen op de 500 meter, derde in 34.87. Deze drie zullen waarschijnlijk uitkomen op de Spelen in Zuid-Korea.

Dai Dai Ntab, in oktober werd hij Nederlands kampioen op de 500 meter, werd gediskwalificeerd na zijn tweede valse start. Michel Mulder, de Olympisch kampioen op de 500 meter in Sotsji, werd zesde in 34.98. Jesper Hospes werd op zijn thuisbaan zevende in 35.32 en Sjoerd de Vries veertiende in 35.74.