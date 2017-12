Antoinette de Jong wint 3000 meter en gaat naar Spelen

Antoinette de Jong heeft op het Olympisch kwalificatietoernooi in Thialf de 3000 meter gewonnen. De 22-jarige inwoonster van Rottum reed een mooie 4.02.07. In oktober werd ze ook Nederlands kampioen op deze afstand. Ireen Wüst kon in de laatste rit lang in het spoor van De Jong blijven, maar verloor de strijd op de laatste 800 meter. Wüst werd tweede in 4.03.39.

Carlijn Achtereekte werd derde in 4.03.99. De Jong en Wüst zijn nu zeker van de Olympische 3000 meter in Zuid-Korea in februari 2018. Achtereekte is zo goed als zeker.

Reina Anema werd negende en Carien Kleibeuker tiende. Yvonne Nauta, na een ernstig blessure weer op het ijs, werd twaalfde.