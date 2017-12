Half april stond Leeuwarden in de landelijke schijnwerpers. The Passion zorgde er voor dat er miljoenen Nederlanders naar beelden van de Friese hoofdstad keken. Niet alleen voor Leeuwarden was The Passion een mooie opsteker, ook de carrière van zangeres Elske DeWall heeft er een enorme boost door gekregen. Het was haar moment van 2017...