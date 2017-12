Kunstenaars op Bildtdijken openen ateliers

Dertien kunstenaars op de Bildtdijken hebben deze week de ateliers opengesteld. Ze laten zien hoe de omgeving hen inspireert in hun werk. Van Zwarte Haan tot Ingelum, aan de Nieuwe en Oude Bildtdijk, in de omliggende dorpen en aan de Waddenkust zijn kunstenaars te vinden. Zij worden sterk aangetrokken door Het Bildt. Misschien omdat ze in het landschap een scheppingsverhaal zien van slikwerkers, die het gebied met schep en kruiwagen hebben ingepolderd. De open atelierroute is dan ook Slikwerk genoemd.

De ateliers zijn tot en met zaterdag open van één tot vijf uur.