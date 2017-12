Wolvegaster bakker eindigt als derde in oliebollentest AD

Bakkerij Vliegendehond in Wolvega is dit jaar op de derde plaats geëindigd in de oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Vliegendehond stond al zes keer eerder in de top 10 van de test en eindigde in 2011 ook op de derde plaats.

Vorig jaar was het resultaat een teleurstelling voor bakker Ivo Vliegendehond. Toen vond hij zijn oliebol terug op de 58e plaats, met een 7 als rapportcijfer. Hij kreeg de kritiek, dat zijn oliebol te veel een vruchtensmaak had.

Winnaar van de oliebollentest werd dit jaar Bakkerij Klootwijk uit Rotterdam. Als tweede eindigde Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse.