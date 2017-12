Vrijspraak in zaak van moord op Friese schaker De Vrieze

De verdachte van de moord op de Friese schaker Michael de Vrieze uit Burum is in hoger beroep vrijgesproken van alle aanklachten. De Vrieze verdween in 2010 en zijn lichaam is nooit gevonden. Zijn veertigjarige Turkse huisgenoot was al in 2013 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Omdat er twijfel bestond over het bewijs in deze zaak, was de man in afwachting van zijn hoger beroep vrijgelaten in 2015. Justitie heeft hem toen uitgezet naar Turkije.

Voor het hoger beroep is op verzoek van de advocaat van de verdachte onderzoek gedaan naar bloed dat in de woning van De Vrieze is gevonden. Dat zou er volgens de politie op wijzen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, was het oneens met deze conclusie van de politie. Het Hof heeft meer waarde gehecht aan het oordeel van het NFI, omdat het bewijsmateriaal van de politie niet voldoende is onderbouwd.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een gevangenisstraf van twaalf jaar tegen de verdachte, voor doodslag. De verdachte en zijn advocaat waren toen niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Het Openbaar Ministerie kan nu alleen nog in cassatie gaan tegen de uitspraak.