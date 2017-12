Partij GB-TL doet onderzoek naar misstanden hotel Sneek

De partij GemeenteBelangen-Totaal Lokaal (GB-TL) in de gemeente Súdwest-Fryslân komt met een eigen onderzoek naar misstanden bij het Van der Valk Hotel Sneek. Ze roepen schoonmakers op een formulier in te vullen over hun ervaringen bij het hotel.

CNV Vakmensen kwam eerder met een meldpunt voor schoonmakers bij Van der Valk. In diverse plaatsen, waaronder Sneek, zouden de zaken niet in orde zijn. Er zou worden gerommeld met urenbriefjes, waardoor medewerkers minder betaald krijgen. Daarnaast zouden de schoonmakers per kamer worden betaald en niet per uur, zoals in de cao is vastgelegd. Schoonmakers krijgen bovendien te weinig tijd om een kamer schoon te maken en in sommige gevallen is sprake van intimidatie door leidinggevenden.

GB-TL vindt dat de vakbond slecht werk doet. Deze zou werken op basis van geruchten. Bestuurder Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen bestrijdt dat. Er zijn wel degelijk klachten van medewerkers, zegt hij. Hij nodigt GB-TL uit contact met hem op te nemen.