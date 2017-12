Kerstcongres studenten over terugkeer Friese universiteit

De Friese universiteit komt terug. Dat was althans het thema van het 85e kerstcongres van de Federatie van Friese studentenverenigingen in Franeker. De Friese studenten uit Groningen en Wageningen werden woensdagmorgen door burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel ontvangen in de Botniastins. De ontvangst was daar, omdat in dit gebouw een collegezaal wordt gemaakt voor de Franeker Academie, een onderdeel van Campus Fryslân.

De universiteit komt zodoende na een paar honderd jaar terug naar Fryslân. Van Zuijlen is erg blij met het kerstcongres, want ook dat hoort bij de academische traditie van Franeker. Van Zuijlen is over enkele dagen geen burgemeester meer, maar blijft voorlopig voorzitter van de Franeker Academie. "We zijn net een paar maanden bezig, dan kun je niet meteen opstappen."

Sprekers op het 85e kerstcongres zijn hoogleraar Goffe Jensma, directeur Bert Looper van Tresoar en burgemeester Van Zuijlen. Naast serieuze zaken is er op het kerstcongres ook volop ruimte voor plezier, met onder andere de traditionele bier-, cabaret-, en dellenstrijd. Dat laatste onderdeel is een wedstrijd wie de meeste frikandellen kan eten.

Het zeventiende lustrumcongres heeft zo'n zestig deelnemers. Het gaat om leden van de Friese studentenverenigingen Bernlef uit Groningen en WSSFS uit Wageningen.