Sherida Spitse voor twee jaar naar Vålerenga uit Noorwegen

Sherida Spitse verlaat FC Twente en keert terug naar Noorwegen. De voetbalster uit Sneek tekent voor twee jaar bij Vålerenga, dat speelt op het hoogste niveau in Noorwegen. Eerder speelde Spitse ook al in dat land, bij Lillestrøm.

Spitse keerde terug naar Nederland met het oog op het Europees kampioenschap en de geboorte van haar zoon. "De plannen en werkwijze van de trainster spreken mij heel erg aan dus ik ben blij om hier een nieuwe stap in mijn carrière te kunnen zetten", vertelt Spitse. "Dit is voor ons het ideale plaatje. Ik maak keuzes op gevoel en dat was goed. Ik had altijd nog een wens om naar het buitenland te gaan en mijn vriendin kan weer bij haar oude werkgever aan het werk", aldus Spitse.

Ze vindt het lastig om in te schatten hoe goed haar nieuwe club is, omdat de selectie flink wordt vernieuwd. "Vorig jaar wonnen ze voor de beker van LSK, mijn vorige club, maar zij wonnen in de competitie twee keer. Dus ik vind het lastig om daar iets van te zeggen."

Nu kan Spitse eerst even genieten van de winterstop. In Noorwegen begint het seizoen pas weer in maart, dus ze heeft nog wel even tijd om te verhuizen. "Ik weet nog niet wanneer we die kant op gaan. Dat moet ik nog even met de coach overleggen."