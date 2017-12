Geen nieuwe supermarkt aan de Voorstraat in Franeker

Er komt definitief geen nieuwe supermarktbestemming voor het gebouw aan de Voorstraat in Franeker, waar eerder een filiaal van de Lidl was gevestigd. De verhuurders van het gebouw, Roeland en Alie van der Pol, hadden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Franekeradeel, maar krijgen nu van de Raad van State geen gelijk.

Volgens de gemeente ligt het gebouw niet in het gebied dat is aangewezen voor supermarkten. Omdat winkels, horeca, een galerij of in kleine buurtsuper wel zijn toegestaan, is er volgens de Raad van Staate geen reden voor een schadevergoeding voor de verhuurders. Het voormalige Lidl-gebouw staat sinds 2014 leeg.