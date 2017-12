Oosterwolde gaat in 2018 van drie naar twee geldautomaten

De geldautomaat van ABN Amro aan de Quadoelenweg in Oosterwolde verdwijnt met ingang van 16 januari. Inwoners van Oosterwolde die om de hoek geld willen pinnen, kunnen na die datum terecht bij de twee andere automaten in het dorp. Wie per se bij de ABN Amro wil pinnen, moet voortaan naar de Hoofdstraat in Gorredijk.

Volgens ABN Amro worden geldautomaten minder gebruikt omdat er steeds minder vaak geld gepind wordt. Betalen met de pinpas, mobiele telefoon en via internet neemt wel toe. De banken ABN Amro, ING en Rabobank hebben om die reden een overeenkomst getekend met Geldservice Nederland om alle pinautomaten bij deze organisatie onder te brengen. Dat moet leiden tot een betere spreiding van geldautomaten.