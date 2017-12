De politie heeft woensdagmorgen een 22-jarige vechtersbaas uit Leeuwarden aangehouden. De man had in een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier een man mishandeld. Het slachtoffer van de mishandeling deed aangifte, waarna de politie de verdachte arresteerde. De man had gedronken en kreeg een horecaverbod voor de duur van een jaar opgelegd.