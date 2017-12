Nieuwsblad de Bildtse Post komt met speciale gemeente-editie

In de laatste week van het jaar vallen er in de gemeente Het Bildt speciale krantenedities van de Bildtse Post op de deurmatten. Deze editie gaat over Het Bildt, dat vanaf 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De editie van het nieuwsblad wordt huis-aan-huis in de gemeente bezorgd.

Hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post over de speciale editie: "We wilden iets extra's doen en stilstaan bij het feit dat de gemeente ophoudt te bestaan. We hebben een special gemaakt met verschillende interviews, verhalen en het gaat allemaal over Het Bildt. Ook een afscheidsinterview met burgemeest Gerrit Krol die ophoudt. We laten de mensen zelf aan het woord."