De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 22-jarige man uit de stad aangehouden, nadat de man het horecaverbod dat hem was opgelegd, had genegeerd. Ondanks het verbod ging de man naar een horecazaak aan het Ruiterskwartier. De eigenaar van de zaak belde de politie, die de Leeuwarder vervolgens arresteerde. Het verbod is met een jaar verlengd.