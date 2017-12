Veel gegadigden bij gratis kerstdiner in kerk Franeker

Zo'n tachtig eters schoven op Tweede Kerstdag aan bij het gratis kerstbuffet in het kerkelijk gebouw De Voorhof in Franeker. Dat kerstdiner werd voor de twaalfde keer georganiseerd door de Christelijk Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk en is vooral bedoeld voor mensen die anders alleen zijn. Er komen elk jaar meer mensen op het diner af. De kerkelijke gemeente pakte daarom de organisatie anders aan. Bij eerdere edities werd het diner nog verzorgd door gemeenteleden, maar deze keer bestond het hoofdgerecht uit een Chinees buffet. Het diner werd verder mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers en verscheidene sponsoren.

"Samen eten verbindt"

De kerkelijke gemeente is van plan om de traditie voort te zetten. Dominee Mark Veurink vindt dat zijn kerk ook van betekenis moet zijn voor de mensen die niet bij de kerkelijke gemeente horen. "Samen eten verbindt, je krijgt zo de mooiste gesprekken met mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet." Dingeman van Wijnen uit Franeker is een van de initiatiefnemers van het kerstdiner. "Wij willen er zijn voor mensen die normaalgesproken wel eens worden vergeten en hun het gevoel geven dat ze er toe doen."

De gasten van dinsdagavond kwamen niet alleen uit Franeker, maar ook uit omliggende dorpen. Mensen zonder eigen vervoer werden door gemeenteleden opgehaald en ook weer thuisgebracht. Naast het diner was er ook kerstmuziek en een kerst