Dreigend tekort aan 'spoedbloed' O-negatief

Er dreigt een tekort aan bloedtype O-negatief. En dat is nu net het bloed dat bij mogelijke calamiteiten rond Oud en Nieuw nodig is. Bloedbank Sanquin roept daarom mensen met O-negatief op om de komende drie dagen nog bloed te geven. Dat kan op de locaties van de bloedbank in Leeuwarden en Drachten.

O-negatief is een bloedtype dat gebruikt wordt als het onbekend is welk bloedtype een patiënt nodig heeft. Dat gebeurd met name als er zich levensbedreigende situaties voordoen. Het wordt daarom ook wel 'spoedbloed' genoemd. Het is echter heel zeldzaam. Zo'n zeven procent van de Friezen heeft dit type bloed.