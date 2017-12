Nog een keer kerstliedjes zingen met Hindrik van der Meer

De sing-in's van Hindrik van der Meer beleven voor een keer een come-back. Voor veel Friezen was het meezingen jarenlang een traditie op Tweede Kerstdag. In 1972 nodigde Van der Meer voor het eerst muzikanten en zangers uit om na een middag repeteren een kerstconcert te geven. Later was hij bij vele muzikale projecten betrokken, zoals het legendarische Jozef Masterdreamer en een paar jaar geleden nog de succesvolle musical Ruth.

Van der Meer is nu actief bij Nijkleaster in Jorwert, wel met zijn grote archief aan de slag en zich ook meer gericht op het pianospelen. Met zijn beroemde Kwartettenkoor wilde hij echter nog een mooi slotakkoord neerzetten. Dat werd op Tweede Kerstdag een eenmalige come-back van de sing-in in de Martinikerk van Oosterend.