Enquête: Meeste Friezen willen vrijstaand huis kopen

De meeste Friezen die een huis willen kopen, zoeken een vrijstaand huis. Dat is een van de uitkomsten van de enquête Wonen van Omrop Fryslân in samenwerking met de NOS. De vragen gaan over huren en wonen in Fryslân. De meeste mensen zijn in Fryslân een tijd op zoek naar een nieuw koophuis. Er zijn niet veel bezichtigingen en de mensen plaatsen niet vaak een bod. Dat komt onder andere omdat de prijsklasse van de huizen niet goed overeenkomt met het budget.

"Het was moeilijk om ons huis hier in het dorp te verkopen. Er zijn bijna geen voorzieningen. Alle bezichtigingen hebben niet tot een bod geleid. Mensen zoeken complete, instapklare woningen. Ze nemen geen genoegen met imperfectie", is een van de reacties. Een ander schrijft dat in Harlingen een paar jaar geleden een afvaloven is gebouwd, waardoor ze "vergiftigd worden" en hun onverkoopbaar is geworden.

Te weinig huurhuizen

"In ons dorp en omstreken zijn maar een paar huizen beschikbaar voor de verhuur. De prijzen zijn hoog en daardoor zijn ze bijna niet te betalen voor starters. Starters met een jaarcontract kunnen moeilijk een woning vinden op de huizenmarkt. Ze verdienen te weinig voor een hypotheek en staan op een wachtlijst voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning die in verhouding per maand veel duurder is dan een hypotheek. Er zijn te veel huurwoningen verkocht", zo omschrijft een respondent zijn ervaringen.

Er is ook iemand die de makelaar niet heeft gemist: "Ik keek elke dag op Funda, maar vond het perfecte huurhuis gewoon door een tip. Wij hebben ons huis verkocht via Facebook. In vijf dagen was het verkocht. Ik heb de makelaar niet gemist."

