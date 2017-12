Stembus Fryske Top 100 gesloten, wie gaat er winnen?

Stemmen op de Friese Top 100 is niet meer mogelijk. De stembus is op Tweede Kerstdag rond 17.30 uur gesloten op de redactie van Omrop Fryslân. Er zijn in totaal 37.570 stemmen binnengekomen. Dat is meer dan vorig jaar, toen er 35.000 stemmen zijn uitgebracht.

Op de redactie van Omrop Fryslân zat Tweede Kerstdag een speciaal belteam van bekende Friezen. Het team bestond onder andere uit Hilda Talsma, Jelle B., Folkert Wesseling, Piet Paulusma, Aafke Zuidersma, Botte Jellema, Gjalt de Jong en Afke Boven. Eigenlijk kon er maar tot 17.00 uur worden gestemd, maar vanwege het grote aantal bellers, werd de mensen een mogelijkheid gegeven om nog tot 17.30 uur hun favoriete Friese nummers door te geven via de telefoon.