Vegan Streaker slaat opnieuw toe in Mexico

Dieren-activist Peter Janssen uit Stiens heeft op Tweede Kerstdag voor de tweede keer een wedstrijd stierenvechten in het Mexicaanse Querétaro verstoord. Samen met een vriend van de Vegan Strike Group rende hij de arena in. Begint dit jaar verstoorde Janssen ook al wedstrijden stierenvechten in Mexico.

Voor 'Vegan Streaker' Janssen was dit de vijfde keer dit jaar dat hij een evenement verstoorde. In de zomer richt Janssen zich op dieren in de recreatiesector, zoals dolfijnen, stieren en paarden. In de winter gaat hij naar Zuid- en Midden-Amerika om "het leed dat de stieren en de paarden in de arena's moeten ondergaan aan de kaak te stellen".