Het jaar van tennisser Sander Arends

De kerstdagen zijn in volle gang en ook de jaarwisseling staat weer voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd overal in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om tijdens de Kerst terug te blikken op het afgelopen jaar. Dinsdag doen wij dat onder andere met Sander Arends.

Het was een jaar met 'ups and downs' voor de Leeuwarder tennisser Sander Arends. Aan het begin zag het er niet goed uit. Hij was geblesseerd en het duurde langer dan verwacht voordat hij weer fit was. Maar toen kwam het... Hij plaatste zich voor Wimbledon, won zoveel toernooien dat hij nu op plaats 99 van de wereldranglijst staat. Zijn doel voor 2018 is in de top 70 komen zodat hij zich automatisch plaatst voor grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon.