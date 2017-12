Bob de Vries: "Goed gevoel, maar dit had ik niet gedacht"

"Ik had wel het goede gevoel, maar dit had ik ook niet gedacht." Dat zegt Bob de Vries na zijn overwinning op de vijf kilometer op het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Hij won van Sven Kramer en plaatste zich voor de Olympische Spelen. "Ik had steeds het idee dat ik voor een derde plaats kon gaan rijden met nog vier of vijf anderen. Al wist ik dat ik goed was."

Bob kwam al in de zevende rit in actie en zag dat de toppers na hem kwamen. "Ik zag iedereen stuk gaan op 6.20. Toen ik 6.15 reed, had ik wel het idee dat een derde plek er wel in zat. Vaak ga je ervan uit dat Bergsma en Kramer eronderdoor gaan. Jorrit rijdt vaak op de beslissende momenten toch weer hard. Dan staat ie er, maar nu is het andersom."

Bob is veehouder in Haule en heeft vijftig koeien. "Maar ik heb vanochtend even niet gemolken. Sowieso de laatste tijd een paar keer overgeslagen. Kost me we wat uren personeel." Bob zag dat zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma van team Clafis vierde werd en zich niet plaatste. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar voor Jorrit is dit wel een flinke domper." De marathon van zaterdag in Breda reed Bergsma wel, maar Bob niet: "Dat is wat technisch, maar die heb ik bewust overgeslagen. Marathon is toch harder werken en op de 5000 meter merk ik dat ik nu mijn slag te pakken heb."