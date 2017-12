Kerstcalorieën verbranden op Tweede Kerstdag

Tweede Kerstdag is van oudsher de dag van de kerstwandelingen. Ook in Fryslân gingen mensen er massaal op uit. In Sint Nicolaasga konden mensen een kerstwandeling maken in de omgeving van het dorp. Mensen konden zo de verbranding van calorieën op gang helpen of van de natuur genieten. Onderweg waren er bovendien muzikale bijdragen en andere culturele activiteiten te zien. En natuurlijk kon de kerk bezichtigd worden. Honderden mensen trokken de wandelschoenen aan en gingen op pad.