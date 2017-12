Bob de Vries verrast, Sven Kramer verslagen, Bergsma valt af

Bob de Vries is de grote verrassing geworden op de 5000 meter van het OKT in Thialf. De schaatser uit Haule reed in rit zeven naar de winnende tijd van 6.15.06. Sven Kramer beet zich in de rit daarna stuk op die tijd, hij werd tweede in 6.15.79. Jan Blokhuijsen werd derde in 6.18.01 en Jorrit Bergsma teleurstellend vierde in 6.20.04.

De 33-jarige Bob de Vries komt nu met Sven Kramer aan de start op de 5000 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Hij kan daar zijn derde gouden medaille halen op 'zijn afstand'. Voor Jan Blokhuijsen, die zilver haalde in Sotsji, is het afwachten. Jorrit Bergsma, brons vier jaar geleden, moet zich volledig richten op de 10 kilometer.