Sanne voelt zich thuis in loterijhuis VV Ouwe Syl

Sanne Verhoef, de winnares van het huis in de verloting van voetbalclub VV Ouwe Syl van afgelopen november, blijft in Fryslân. Haar huis in Arnhem staat te koop. Het huis voelt goed, rond haar huis en op straat voelt het ook goed, zei ze. "Hoeveel meer moet je nog meemaken om het besluit te nemen om te blijven?"

Een baan heeft de 48-jarige Sanne nog niet. Dat is een van haar aandachtspunten voor het komende jaar. In de loop der jaren heeft ze veel verschillende dingen wel gedaan. "Niet heel lang geleden heb ik een opleiding tot vitaliteitscoach met succes afgerond". Verder heeft ze jarenlange ervaring als communicatiemedewerkster en tekstschrijfster, "Ik ben iemand van de mouwen opstropen en aanpakken. Het moet wel heel raar lopen als ik hier geen werk vind."

De ontvangst in Oudebildtzijl was overweldigend en warm. Dat goede gevoel is gebleven en heeft haar erg geraakt. Haar toekomst ligt in Fryslân en daar heeft ze zin in. "Het staat hier vol met kaartjes en bloemstukken die ik heb gekregen van mensen uit de buurt. Dat hadden ze niet hoeven doen. Ik ga geweldig het jaar 2017 uit en het jaar 2018 in. Ik zou zeggen: Kom maar op. It giet oan."