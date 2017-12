Boer in Aldeboarn wacht op nieuwe stroomaansluiting na brand

"Dit is heel erg. Er is nog vee binnen. Ik ben met knikkende knieën naar huis gereden". Boer Catharinus Veninga schrok ontzettend, toen hij besefte dat het zijn boerderij was die in brand stond. Zijn woonboerderij aan de Van Sminiaweg bij Aldeboarn brandde op kerstavond volledig af. Veninga was op dat moment op familiebezoek in Mechelen. Via sociale media kwam hij te weten dat er bij hem in de omgeving een boerderij in brand stond. Toen er foto's bij verschenen, wist hij dat het zijn eigen boerderij was

"Ik kwam erachter dat de kalveren en de kippen er al uit waren, en dat ze de pony's hadden vrijgelaten. Als de stallen maar behouden blijven, dan kan ik verder gaan met mijn boerenbedrijf", dacht Veeninga. En zo gebeurde het ook: de stallen bleven behouden.

Stroom

"Het oude gebouw met woongedeelte is nu wel weg. De muren zijn omver getrokken. Er zat vuur in de bintwerken, die moesten dus ook plat. De stal staat er nog. Je moet verder. Met de verzekering gaat het allemaal wel lukken, maar de stoom blijft een probleem. Ik heb nu een noodaggregaat. Er moet zo snel mogelijk een nieuwe aansluiting komen met constante stroom. Het kan wel twee weken duren voordat dat zover is, want ik moet alles opnieuw officieel aanvragen."