Jorien ter Mors en Marrit Leenstra zeker van Spelen in Korea

Marrit Leenstra kan haar opmaken voor de Olympische reis naar Zuid-Korea in februari 2018. Op de 1.000 meter van het Olympisch kwalificatietoernooi in Thialf werd Marrit Leenstra tweede in 1.16.03. De winst was voor Jorien ter Mors, de regerend Nederlands kampioen op deze afstand, in 1.15.38. Ireen Wüst werd derde in 1.16.29. Wüst zit voorlopig in de wachtkamer voor Zuid-Korea. De uitslag van de top drie op het OKT is precies gelijk aan het NK afstanden, afgelopen oktober.

Letitia de Jong werd vierde, Lotte van Beek vijfde, Anice Das zesde en Sanne van der Schaar zevende.