Megapaling van 60 pond gevangen in de Waddenzee

In de Waddenzee is een paling gevangen van ruim 30 kilo zwaar, oftewel 60 pond. De vis had een gat gevreten in het net van de WR106 uit Wieringen waarmee hij boven water werd gehaald. De schipper heeft het verhaal met foto op twitter gezet. "Een scene uit riviermonsters? Nee hoor, gewoon in onze Waddenzee", schrijft hij erbij. Nadat er een foto is gemaakt, is de megapaling weer overboord gezet. "Hij zwemt weer", aldus de schipper.

De zeepaling, ook wel kongeraal genoemd, wordt zelden gevangen in de Waddenzee. Hij leeft vooral in de kustgebieden van de Atlantische Oceaan en in het Middellandse Zeegebied. Grote exemplaren kunnen wel 110 kilo zwaar en 3 meter lang worden. Zo lang is het exemplaar dat nu gevangen is in de Waddenzee niet. Gemiddeld worden de mannetjes een meter lang en de vrouwtjes anderhalf meter lang.