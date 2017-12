Laatste stemdag voor Fryske top 100, bellen met BF'ers

Nog een paar dagen, dan is het weer tijd voor de Fryske top 100. Heb je nog niet gestemd? Grijp dan je kans, want op deze tweede kerstdag is de laatste stemdag. Een speciaal belpanel, met daarin bekende Friezen, zit klaar om jullie top 5 van Friese nummers op te schrijven. In het belteam zitten onder andere Hilda Talsma, Jelle B, Folkert Wesseling, Piet Paulusma, Aafke Zuidersma, Botte Jellema, Gjalt de Jong en Afke Boven.

Femke de Walle en Jan Dirk de Haan presenteren het programma en Geert van Tuinen is als verslaggever met de Stembus op pad. Hij is bij de meubelboulevard in Sneek. Uiteaard hoef je niks te missen van het spannende Olympische Kwalificatietoernooi in Thialf. Daar volgt Koos Wieling de prestaties van de schaatsers. Het programma begint om 13:00 uur en is live te volgen op Omrop Fryslân Radio, televisie en online.

De Fryske top 100 zenden we uit op oudjaarsdag, van 13:00 tot 00:00 uur.