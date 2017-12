Fractievoorzitter GB Heerenveen Ben Brouwer overleden

De fractievoorzitter van Gemeentebelangen Heerenveen, Ben Brouwer, is maandag overleden. Zeven weken geleden kreeg Brouwer te horen dat hij ernstig ziek was. De voormalige logistiek manager bij de Luchtmacht zette hem binnen de fractie vooral in voor de bestrijding van armoede. Volgens Gemeentebelangen zorgde Brouwer voor een collegiale sfeer en was het een man van de dialoog, in plaats van de harde confrontatie. In een in memoriam op hun website schrijft de fractie: "We zijn bedroefd om de leegte die Ben achterlaat maar we zijn dankbaar dat we met hem hebben mogen samenwerken."

Brouwer woonde in Oranjewoud, was getrouwd, vader van twee dochters en grootvader. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen heeft het in een reactie op Twitter over een "groot verlies.''