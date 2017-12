Met 100 km/u over De Kaden, rijbewijs ingenomen

Het rijbewijs van een vrouw is maandag door de politie in beslag genomen. De automobiliste reed met 101 kilometer per uur over De Kaden in Drachten, terwijl daar 50 kilometer het maximum is. Op de Eikensingel kreeg een bestuurder van een brommer een bekeuring. De man zonder vaste woonplaats had geen rijbewijs. Een 61-jarige man zonder woonplaats werd in nacht van maandag op dinsdag op De Lange West betrapt met drank op achter het stuur. Er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.