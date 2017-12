Politie Drachten druk met stappers en losgebroken pony's

Dronken stappers en losgebroken pony's hebben de politie in Drachten in de nacht van maandag op dinsdag handenvol werk bezorgd. De politie moest meerdere keren optreden bij ruzies. Daarnaast moest de politie twee keer uitrijden voor stappers die onwel werden, omdat ze teveel hadden gedronken. Op de Scheiding bij Surhuisterveen moest de politie losgebroken pony' in veiligheid brengen.

De politie is nog op zoek naar twee jongeren, die in de nacht zijn weggelopen bij een jeugdinstelling. De twee maakten deel uit van een groep van zes, vier zijn teruggevonden op De Kaden in Drachten.