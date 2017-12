Gratis kerstpizza in Sneek 'vanuit het hart'

Een gratis kerstdiner voor mensen die eenzaam zijn of die te weinig geld hebben om in een restaurant te eten. Dat aanbod deed pizzeria Oase in Sneek op eerste kerstdag. Sabry Ebrahim's zaak was anders altijd gesloten op eerste kerstdag. Dit jaar wilde hij open zijn, voor de gewone gasten, maar ook voor mensen die het zich eigenlijk niet kunnen permitteren uit eten te gaan.

Erg druk was het er 's avonds rond 6 uur nog niet, al waren de reacties van de gasten die er gebruik van maakten wel hartverwarmend. Ebrahim is van plan volgend jaar weer zo'n actie te houden op eerste kerstdag.