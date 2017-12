Jozef en Maria vinden slaapplek in wereldwinkel

Enkele duizenden bezoekers hebben op kerstavond in Heerenveen de grote kerstnachtviering bezocht. Voor de twaalfde keer werd in een sporthal van Sportstad Heerenveen een dergelijke dienst gehouden. Deze keer was de uitvoering geïnspireerd op het EO-tv-programma The Passion. De plaatselijke brassband Pro Rege zorgde voor de muzikale omlijsting en het Groot Heerenveens Koor en soliste Mirjam de Groot voor de zang. Uiteraard konden de aanwezigen ook meezingen, in de samenzang.

Net zoals in The Passion gebruikelijk is, werd ook dit kerstverhaal opgeluisterd met filmpjes die opgenomen zijn in de plaats zelf. Zo gaf keizer Augustus de opdracht tot de volkstelling in Crackstate. En Jozef en Maria dwaalden rond op de Dracht, op zoek naar een plek om te overnachten. Die vonden ze uiteindelijk niet in een stal, maar in een wereldwinkel. Het programma is te zien op omropfryslan.nl. Na afloop kregen de aanwezigen chocolademelk en glühwein.