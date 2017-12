Het jaar van Geart en Sytske: na 3 jaar fietsen weer thuis

De kerstdagen zijn in volle gang en de jaarwisseling staat voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd overal in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om met de kerstdagen terug te kijken op het afgelopen jaar. Dinsdag, tweede kerstdag, doen we dat onder meer met Geart Landman en Sytske Bron. Na een fietstocht van drie jaar kwamen ze op 21 mei 2017 terug in hun dorp Rottevalle.

Geart en Sytske hebben veel van de wereld gezien. Ze fietsten van Istanboel naar Azië en Australië en terug via landen zoals Kirgizië, Tadzjikistan n Iran. Op een schitterende dag in mei stond in Rottevalle een ontvangstcomité de beide wereldfietsers op te wachten. Huilende mensen, vele omhelzingen en bossen bloemen. Het was een bijzondere dag toen de beide fietsers in het dorp terugkwamen.

Sytske Bron stapt nu, als ze naar haar werk bij Revalidatiecentrum Friesland gaat, niet meer op de fiets. "Dat is me net iets te ver", lacht ze. Maar wat is ver, als je de halve wereld hebt doorkruist op je fiets? "Het niks-moeten is me goed bijgebleven. Dat je helemaal niets hoeft. Dat is het belangrijkste", vertelt Geart. "Het begon gemakkelijk. Eerst Nederland, toen Duitsland en verder door Europa", zegt Sytske. "Zo konden we alvast wat oefenen voor het zwaardere werk. Wat ook meehielp, is dat het weer fantastisch was. Het ging prima en alles ging vanzelf."

36 landen

"In totaal zijn we in 36 landen geweest," legt Geart uit. "En altijd probeerden we iets van de taal in het land waar we waren, op te pikken. Iran vonden we het meest gastvrij. De mensen daar nodigen je gewoon uit bij hen thuis. Soms was het wel eens iets te veel van het goede. Ze zien twee blonde Europeanen en vinden dat razend interessant," zegt Sytske. "Je ziet dat de mens in de basis heel goed is. We hebben zoveel gekregen. Vaak gaven de mensen ons iets te eten, bijvoorbeeld fruit. Maar het gebeurde ook regelmatig dat we werden uitgenodigd om te komen eten of dat ze ons een slaapplek aanboden."

"Toen we terug waren, moesten we wel even omschakelen", vertelt Geart. "We genoten van het feit dat we onze vrienden en familie weer om ons heen hadden. Maar het was ook wel weer erg wennen." Sytske: "Je moet niet vergeten dat we er drie jaar uit zijn geweest."

Maar toch is deze lange periode van drie jaar niet genoeg. Hun nieuwsgierigheid om op de fiets nieuwe landen en streken te verkennen, is nog steeds niet helemaal bevredigd. "Op dit moment hebben we geen plannen, maar we willen zeker nog meer van de wereld zien."