Cambuur weer met lege handen: Grim met Advocaat naar Sparta

SC Cambuur moet mogelijk opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer als opvolger van Marinus Dijkhuizen. Eerder werd gemeld dat de Leeuwarder voetbalclub in overleg was met Fred Grim (52) als mogelijke opvolger van Dijkhuizen. De nieuwe technisch manager van Cambuur, Foeke Booy, bevestigde dat in het Fox TV-programma 'De tafel van Kees'.

Op eerste kerstdag werd echter bekend dat Dick Advocaat de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam wordt. Volgens Sparta heeft de 70-jarige Advocaat een contract getekend tot het einde van dit seizoen. Als assistenten worden Fred Grim en Cor Pot genoemd. Grim was bij het Nederlands elftal ook al de assistent van Advocaat. Dat zou betekenen dat Cambuur opnieuw met lege handen staat.