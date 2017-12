Dorpssupermarkt Kollumerzwaag is beide kerstdagen open

De supermarkt van Kollumerzwaag is eerste en tweede kerstdag open. Bijna de hele familie Van der Heide is daar aan het werk: vader, moeder en beide dochters. Ze vinden het helemaal niet erg. "We vieren het gewoon hier, we zijn er met z'n allen" vertelt de dochter.

"Sinds de zomer zijn we 's zondags open en dat loopt prima. Naar de klant toe is het duidelijk als je kunt zeggen dat we nu 365 dagen per jaar open zijn. Dus ook op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag," zegt eigenaar Jan van der Heide. "Dan lopen we voorop, dat is ook wel eens mooi voor een dorpswinkel!" Kollumerzwaag ligt een paar kilometer van De Westereen waar de winkels op zondag dicht moeten blijven. "Daar hebben we op deze dagen veel klandizie van," vertelt Van der Heide.

"Wij hebben een eigen cateringbedrijf en ik moest nog wat dingen hebben, ik vind het geweldig dat de winkel open is," vertelt een klant. Klanten komen vooral voor broodjes, stokbrood en gebak.