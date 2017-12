Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot gemeenschapszin. Volgens hem moeten mensen "niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij". Het lijkt volgens de koning steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. "De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen - kerk, kantoor, café, sportclub, school - verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl", zei hij.

Nepnieuws

De koning refereerde ook aan nepnieuws. "Het is vaak lastig feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden. Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter." Volgens hem kan hierdoor iets essentieels verloren gaan. Willem-Alexander begon zijn kersttoespraak met een terugblik op zijn privéleven. Hij werd dit jaar vijftig en noemde het "een fantastisch geschenk" om dat samen met heel veel mensen te mogen vieren.Ook was er verdriet en gemis. Hij doelde onder meer op het overlijden van zijn schoonvader en sprak over de ontreddering op Sint-Maarten, Saba en Eustatius na de orkaan.